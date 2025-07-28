Веслувальниця з Миколаївщини виборола срібло на чемпіонаті світу
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- Даріна Мельничук
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15:04, 28 липня, 2025
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Спортсменка з Миколаївської області Ксенія Цомпель стала срібною призеркою чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Змагання проходили з 23 до 27 липня у португальському місті Монтемор-у-Велью, де юніори та спортсмени до 23 років змагалися за медалі у різних дисциплінах веслування на байдарках і каное.
На дистанції 200 метрів у байдарці-одиночці Ксенія Цомпель виборола друге місце, фінішувавши з результатом 44,11 секунди.
Крім цього, у фіналі заїзду на 500 метрів у байдарці-двійці разом із Варварою Семикіною вона посіла дев’яту позицію. А в естафеті на 5000 метрів дует Ксенії Цомпель та Максима Пятковського фінішував п’ятим.
Нагадаємо, 25 липня у грузинському Тбілісі пройшли особисті змагання рапіристок на чемпіонаті світу з фехтування. Миколаївська спортсменка Аліна Полозюк, яка представляє МСДЮСШОР з фехтування, завершила турнір на 27-й позиції.
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