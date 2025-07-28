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Веслувальниця з Миколаївщини виборола срібло на чемпіонаті світу

Веслувальниця з Миколаївщини Ксенія Цомпель на чемпіонаті світу. Фото: Веслування УкраїниВеслувальниця Ксенія Цомпель на чемпіонаті світу. Фото: Веслування України

Спортсменка з Миколаївської області Ксенія Цомпель стала срібною призеркою чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Змагання проходили з 23 до 27 липня у португальському місті Монтемор-у-Велью, де юніори та спортсмени до 23 років змагалися за медалі у різних дисциплінах веслування на байдарках і каное.

На дистанції 200 метрів у байдарці-одиночці Ксенія Цомпель виборола друге місце, фінішувавши з результатом 44,11 секунди.

Крім цього, у фіналі заїзду на 500 метрів у байдарці-двійці разом із Варварою Семикіною вона посіла дев’яту позицію. А в естафеті на 5000 метрів дует Ксенії Цомпель та Максима Пятковського фінішував п’ятим.

Веслувальниця Ксенія Цомпель на чемпіонаті світу. Фото: Веслування УкраїниВеслувальниця Ксенія Цомпель на чемпіонаті світу. Фото: Веслування України
Веслувальниця Ксенія Цомпель на чемпіонаті світу. Фото: Веслування УкраїниВеслувальниця Ксенія Цомпель на чемпіонаті світу. Фото: Веслування України
Веслувальниця Ксенія Цомпель на чемпіонаті світу. Фото: Веслування УкраїниВеслувальниця Ксенія Цомпель на чемпіонаті світу. Фото: Веслування України

Нагадаємо, 25 липня у грузинському Тбілісі пройшли особисті змагання рапіристок на чемпіонаті світу з фехтування. Миколаївська спортсменка Аліна Полозюк, яка представляє МСДЮСШОР з фехтування, завершила турнір на 27-й позиції.

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