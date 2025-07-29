Миколаївські велогонщики вибороли медалі на чемпіонаті України
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- Даріна Мельничук
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21:46, 29 липня, 2025
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Велогонщики з Миколаївщини здобули нагороди на Чемпіонаті України в командній гонці і парній гонці та Командному чемпіонаті України в груповій гонці серед чоловіків та жінок.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Спортсмени СДЮСШОР з велоспорту вибороли 12 медалей:
- Дмитро Качур — 3 та 2 місця;
- Богдан Бориславський — 2 місце;
- Дмитро Савченко — 2 місце;
- Єлизавета Козакова — 2 місце
- Ярослава Хміляр — 3 та 2 місця;
- Анастасія Петрук — 3 місце;
- Валерія Пономаренко — 3 місце;
- Ольга Дегтяр — 3 місце;
- Юлія Пчелінцева — 3 місце;
- Юлія Нілова — 3 місце.
Тренують спортсменів
Юрій Агарков, Володимир Когут, Василь Горбачук, Олександр Садовський, Володимир Супрун, Станіслав Небаба.
Нагадаємо, спортсменка з Миколаївської області Ксенія Цомпель стала срібною призеркою чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное.
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