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Миколаївські велогонщики вибороли медалі на чемпіонаті України

Велогонщики з Миколаївщини здобули нагороди на Чемпіонаті України в командній гонці і парній гонці та Командному чемпіонаті України в груповій гонці серед чоловіків та жінок.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Спортсмени СДЮСШОР з велоспорту вибороли 12 медалей: 

  • Дмитро Качур — 3 та 2 місця;
  • Богдан Бориславський — 2 місце;
  • Дмитро Савченко — 2 місце;
  • Єлизавета Козакова — 2 місце
  • Ярослава Хміляр — 3 та 2 місця;
  • Анастасія Петрук — 3 місце;
  • Валерія Пономаренко — 3 місце;
  • Ольга Дегтяр — 3 місце;
  • Юлія Пчелінцева — 3 місце;
  • Юлія Нілова — 3 місце.

Тренують спортсменів 

Юрій Агарков, Володимир Когут, Василь Горбачук, Олександр Садовський, Володимир Супрун, Станіслав Небаба.

Миколаївські велогонщики на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські велогонщики на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївські велогонщики на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські велогонщики на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, спортсменка з Миколаївської області Ксенія Цомпель стала срібною призеркою чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное.

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