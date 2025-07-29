Миколаївські велогонщики вибороли медалі на чемпіонаті України

Велогонщики з Миколаївщини здобули нагороди на Чемпіонаті України в командній гонці і парній гонці та Командному чемпіонаті України в груповій гонці серед чоловіків та жінок.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Спортсмени СДЮСШОР з велоспорту вибороли 12 медалей:

Дмитро Качур — 3 та 2 місця;

Богдан Бориславський — 2 місце;

Дмитро Савченко — 2 місце;

Єлизавета Козакова — 2 місце

Ярослава Хміляр — 3 та 2 місця;

Анастасія Петрук — 3 місце;

Валерія Пономаренко — 3 місце;

Ольга Дегтяр — 3 місце;

Юлія Пчелінцева — 3 місце;

Юлія Нілова — 3 місце.

Тренують спортсменів

Юрій Агарков, Володимир Когут, Василь Горбачук, Олександр Садовський, Володимир Супрун, Станіслав Небаба.

Миколаївські велогонщики на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада Миколаївські велогонщики на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, спортсменка з Миколаївської області Ксенія Цомпель стала срібною призеркою чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное.