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Уперше український гонщик здобув перемогу на перегонах «Формули-4»: це зробив 16-річний пілот

Олександр Бондарев. Фото: Instagram / prema_teamОлександр Бондарев. Фото: Instagram / prema_team

У місті Імола відбулися треті перегони в межах п'ятого етапу італійської «Формули-4». Заїзд завершився перемогою пілота команди Prema Racing — 16-річного українця Олександра Бондарева.

Про це повідомила італійська Prema Racing у своїх соцмережах, пише hromadske.

Українець стартував першим, хоча невдовзі поступився японцеві Кіну Накамура-Берту. Так, більшу частину дистанції Олександр їхав другим, однак за три хвилини до кінця перегонів пілоту все-таки вдалося обійти напарника, пише «Чемпіон». 

«Це були просто неймовірні перегони. Ми втратили лідерство на першому колі, але я знав, що в нас є швидкість. Тож я просто чекав на правильний момент для обгону, а потім уже контролював перегони. Тому так, я безмежно вдячний усій команді. Вони допомогли мені покращити швидкість і стиль водіння», — цитує Олександра Бондарева Tribuna.com.

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Це стало його першою перемогою в перегонах «Формули-4». Після фінішу там пролунав гімн України. Хлопець виклав цей момент до себе на сторінку в Instagram із підписом «Слава Україні! Героям Слава!».

Нагадаємо, 2023 року тоді ще 14-річний Олександр Бондарев став першим українцем, який доєднався до Академії водіїв команди Williams Racing, яка бере участь у перегонах «Формула-1».

Також хлопець є першим українським водієм в історії картингу, який став чемпіоном Європи з картингу CIK-FIA 2023 року. А ще до 7-річного віку він став наймолодшим чемпіоном України з картингу та переможцем Rotax Max Challenge Ukraine.

«З п'яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про «Формулу-1». У мене, звичайно, попереду довгий шлях, але це величезний крок для мене», — заявляв Олександр Бондарев.

Про «Формулу-4»

«Формула-4» (FIA F4) — це категорія перегонових автомобілів із відкритими колесами, призначена для юних пілотів. Глобального чемпіонату не існує, натомість окремі країни або регіони можуть проводити власні чемпіонати відповідно до універсального набору правил і специфікацій.

Ці перегони є частиною Ігор автоспорту Міжнародної автомобільної федерації — подій, що проводяться раз на два роки та включають різноманітні дисципліни автоспорту, як-от картинг, дрифтинг, ралі та кіберспорт, а також кільцеві перегони. Також у межах«Формулу-4» проводять серії національних/регіональних чемпіонатів.

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