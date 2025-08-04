Миколаївські спортсмени вибороли 19 медалей на Міжнародних молодіжних іграх в Данії
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- Даріна Мельничук
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23:10, 04 серпня, 2025
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Спортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на «Міжнародних молодіжних іграх 2025», що тривали з 29 липня по 3 серпня в місті Ольборг (Данія).
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Там нагадали, що в іграх змагалися близько 1100 спортсменів з різних країн світу. Україну представляли 23 миколаївських спортсмени, які є вихованцями спортивних шкіл міста.
За результатами трьох змагальних днів миколаївці здобули 19 нагород:
- фехтування — вісім медалей: два золота, одне срібло та п'ять бронз;
- дзюдо — вісім медалей: два золота, чотири срібла та дві бронзи;
- художня гімнастика —три золоті медалі.
Нагадаємо, миколаївський стрибун у воду Олексій Середа взяв срібло у фіналі одиночних змагань з 10-метрової вишки.
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