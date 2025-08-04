Миколаївські спортсмени вибороли 19 медалей на Міжнародних молодіжних іграх в Данії

Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на Міжнародних молодіжних іграх в Данії. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на «Міжнародних молодіжних іграх 2025», що тривали з 29 липня по 3 серпня в місті Ольборг (Данія).

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Там нагадали, що в іграх змагалися близько 1100 спортсменів з різних країн світу. Україну представляли 23 миколаївських спортсмени, які є вихованцями спортивних шкіл міста.

За результатами трьох змагальних днів миколаївці здобули 19 нагород:

фехтування — вісім медалей: два золота, одне срібло та п'ять бронз;

дзюдо — вісім медалей: два золота, чотири срібла та дві бронзи;

художня гімнастика —три золоті медалі.

Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на Міжнародних молодіжних іграх в Данії. Фото: Миколаївська міська рада Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на Міжнародних молодіжних іграх в Данії. Фото: Миколаївська міська рада Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на Міжнародних молодіжних іграх в Данії. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, миколаївський стрибун у воду Олексій Середа взяв срібло у фіналі одиночних змагань з 10-метрової вишки.