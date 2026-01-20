Миколаївський бадмінтоніст виборов два «золота» на міжнародному турнірі в Польщі. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА

У місті Паб’яніце (Польща) з 17 по 18 січня відбувся міжнародний турнір з бадмінтону серед юніорів та юніорок U-17 «Trzy Korony». Змагання зібрали понад 200 спортсменів із різних країн, серед яких був і представник з Миколаївщини.

Як розповіли в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА, бадмінтоніст Остап Демченко здобув одразу дві золоті нагороди. Він став переможцем у чоловічій одиночній категорії, а також у чоловічій парній категорії, де виступав у парі з польським спортсменом Александром Турски.

