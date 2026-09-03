Спортсмени Миколаївщини стали призерами Кубка світу з фехтування на візках
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Миколаївські фехтувальники стали призерами Кубка світу з фехтування на візках, який проходив з 29 серпня по 2 вересня у таїландському місті Чонбурі.
Як повідомили в Миколаївській ОВА, у змаганнях взяли участь спортсмени з 29 країн світу.
До складу української збірної на міжнародній першості увійшли 10 спортсменів. Чотири з них представляють Миколаївський регіональний центр «Інваспорт» — Дмитро Серьоженко, Олег Науменко, Олексій Закусилов та Тетяна Позняк.
За підсумками змагань представники Миколаївщини здобули нагороди в індивідуальних та командних змаганнях:
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Олег Науменко здобув срібло у фехтуванні на шпазі;
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у командному турнірі з фехтування на рапірах срібні медалі вибороли Дмитро Серьоженко, Олег Науменко та Олексій Закусилов.
Нагадаємо, що миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк отримала звання найкращої спортсменки місяця у липні.
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