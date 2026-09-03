Спортсмени Миколаївщини стали призерами Кубка світу з фехтування на візках

Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські фехтувальники стали призерами Кубка світу з фехтування на візках, який проходив з 29 серпня по 2 вересня у таїландському місті Чонбурі.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, у змаганнях взяли участь спортсмени з 29 країн світу.

До складу української збірної на міжнародній першості увійшли 10 спортсменів. Чотири з них представляють Миколаївський регіональний центр «Інваспорт» — Дмитро Серьоженко, Олег Науменко, Олексій Закусилов та Тетяна Позняк.

За підсумками змагань представники Миколаївщини здобули нагороди в індивідуальних та командних змаганнях:

Олег Науменко здобув срібло у фехтуванні на шпазі;

у командному турнірі з фехтування на рапірах срібні медалі вибороли Дмитро Серьоженко, Олег Науменко та Олексій Закусилов.

Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк отримала звання найкращої спортсменки місяця у липні.