 Спортсмени Миколаївщини стали призерами Кубка світу з фехтування на візках

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Головна Новини Спорт 19:02, 03 вересня, 2026

Спортсмени Миколаївщини стали призерами Кубка світу з фехтування на візках

Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські фехтувальники стали призерами Кубка світу з фехтування на візках, який проходив з 29 серпня по 2 вересня у таїландському місті Чонбурі.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, у змаганнях взяли участь спортсмени з 29 країн світу.

До складу української збірної на міжнародній першості увійшли 10 спортсменів. Чотири з них представляють Миколаївський регіональний центр «Інваспорт» — Дмитро Серьоженко, Олег Науменко, Олексій Закусилов та Тетяна Позняк.

За підсумками змагань представники Миколаївщини здобули нагороди в індивідуальних та командних змаганнях:

  • Олег Науменко здобув срібло у фехтуванні на шпазі;

  • у командному турнірі з фехтування на рапірах срібні медалі вибороли Дмитро Серьоженко, Олег Науменко та Олексій Закусилов.

Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк отримала звання найкращої спортсменки місяця у липні.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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