В Николаеве открылась выставка «Творческое единство поколений» династии Макушиных

В Николаеве открылась выставка творческой династии Макушиных. Фото: Галина Сенникова

В среду, 26 августа, в Центральной городской библиотеке имени Марка Кропивницкого открылась выставка творческой династии скульпторов и художников Макушиных «Творческое единство поколений».

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

В экспозиции представлены живописные и графические работы народного художника Украины Юрия Андреевича Макушина, заслуженной художницы Украины Инны Викторовны Макушиной и их сына Виктора Юрьевича Макушина, который в 2022 году получил звание заслуженного художника Украины. Дополняют выставку две фотографии самого младшего представителя семьи — Ярослава, который сейчас пробует свои силы в различных жанрах изобразительного искусства.

В Николаеве открылась выставка творческой династии Макушиных. Фото: Галина Сенникова

Экспозицию представил Виктор Макушин. Отвечая на вопрос директора библиотеки Инги Хоржевской о принципе отбора работ для экспозиции, он отметил, что хотел представить публике прежде всего светлые и позитивные произведения.

— Хотели показать самые светлые, позитивные работы. Таких эмоций не хватает во время войны, — сказал Виктор Макушин.

В Николаеве открылась выставка творческой династии Макушиных. Фото: Галина Сенникова

Основное внимание во время разговора о выставке уделили творчеству старшего поколения семьи. Инга Хоржевская назвала скульптуру «Стальной солдат» Андрея и Инны Макушиных «одним из символов нашего края».

В Николаеве открыли выставку творческой династии Макушиных. Фото: Галина Сенникова

Присутствующим показали отрывки из фильма 2009 года из личного архива Инги Хоржевской, в котором Инна Макушина рассказывает историю создания памятника. Молодой супружеской паре скульпторов, только что прибывшей в город, поручили чрезвычайно ответственную работу. На её выполнение отвели всего три месяца.

В фильме Инна Викторовна вспоминает, что работать было очень сложно: образ не сразу удалось найти, а её муж в это время болел. Однако семья с честью прошла через все испытания.

На открытии выставки выступил директор Николаевского областного художественного музея имени В. В. Верещагина Сергей Росляков. Подробно проанализировав творчество представителей семьи Макушиных, он отметил, что оно оказало значительное влияние на формирование эстетической среды Николаева.

В Николаеве открылась выставка творческой династии Макушиных. Фото: Галина Сенникова

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий поделился воспоминаниями о сотрудничестве с семьёй Макушиных во время создания монументальной композиции «Маугли и Багира» и памятника Николаю Леонтовичу. Скульптура «Маугли» стала официальным символом и визитной карточкой Николаевского зоопарка. Владимир Николаевич передал для экспозиции оригинальный эскиз этой скульптуры, выполненный Инной Макушиной.

В Николаеве открылась выставка творческой династии Макушиных. Фото: Галина Сенникова В Николаеве открылась выставка творческой династии Макушиных. Фото: Галина Сенникова В Николаеве открыли выставку творческой династии Макушиных. Фото: Галина Сенникова

Своими воспоминаниями об общении и сотрудничестве с семьёй Макушиных также поделился председатель Николаевской организации Национального союза художников Украины Дмитрий Артим.

Рассказывая о собственном творчестве, Виктор Макушин подчеркнул, что главным принципом в его семье всегда была свобода выбора. Родители никогда не навязывали своих взглядов на искусство, и именно это дало ему возможность реализовать себя не только как художника и скульптора, но и раскрыть талант музыканта-флейтиста. Этого же принципа он старается придерживаться в воспитании своего сына Ярослава.

Вернисаж прошел в непринужденной и теплой атмосфере. Многие из присутствующих хорошо знакомы с этой творческой семьёй, поэтому во время встречи гости делились воспоминаниями, говорили об искусстве и вспоминали моменты, которые помогли Макушиным оставаться вместе и развиваться в творчестве на протяжении нескольких поколений.

В Николаеве открылась выставка творческой династии Макушиных. Фото: Галина Сенникова

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