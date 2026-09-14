«Датские дни» в Николаеве: молодежь знакомилась с опытом датских инженеров. Фото: НикВести

11–12 сентября в Николаевском украинско-датском молодежном доме прошли «Датские дни» (Danish Days). В течение двух дней специалисты из Дании общались с николаевской молодежью, проводили мастер-классы и воркшопы. Представители организации «Инженеры без границ Дании» также представили премьеру фильма «Кто должен спасти мир, если не инженеры?» о своей работе в Украине.

Корреспондентка «НикВести» побывала на заключительной встрече «Датских дней» — воркшопе «LEGO: Teambuilding», который провели представители «Инженеров без границ».

Датские специалисты познакомили участников Hygge Club («Хюге Клаб») с устройствами и технологиями, которые они используют для обследования поврежденной инфраструктуры и подготовки проектных решений по восстановлению объектов в Николаевской области.

В частности, участникам показали специальную камеру, с помощью которой инженеры могут поддерживать связь с коллегами в Дании. Те дистанционно помогают специалистам в Украине ремонтировать и настраивать поврежденные объекты, в том числе энергетической инфраструктуры.

Во время практической части воркшопа участники попробовали собрать фигурку из деталей LEGO по подсказкам товарища, находившегося в другой комнате. Таким образом организаторы продемонстрировали важность четкой коммуникации и командной работы.

Также датские инженеры рассказали о технологии, с помощью которой создается 3D-модель исследуемого помещения. Она позволяет детально осмотреть объект и выявить его недостатки или повреждения.

Встреча проходила в непринуждённой атмосфере: присутствующих угощали закусками и напитками, желающие играли на пианино, а некоторые участники собрались за общей настольной игрой. По словам координатора мероприятий Украинско-датского молодежного дома Анастасии Шиловец, такая атмосфера и является проявлением хюгге (hygge) — датского искусства создавать уют и комфорт и находить радость в простых повседневных моментах.

Она также рассказала, что Hygge Club («Хюгге Клаб») — это регулярный проект Украинско-датского молодежного дома в Николаеве.

— Это клуб для общения молодежи Николаевской области. На первой встрече мы рассказывали, что такое хюгге, знакомились с этим образом жизни. А для последующих встреч мы уже совместно с участниками в чате придумываем новые темы. Это коллективные настольные игры, совместный просмотр фильмов, литературные вечера, где каждый участник может прочитать любимое стихотворение, даже собственного авторства. Однажды мы перевоплощались в любимых персонажей, которые нас вдохновляют: Коко Шанель, Гарри Поттера, известного американского журналиста. Костюмы делали своими руками из подручных средств. Затем импровизировали истории от имени этих персонажей и рассказывали, чем именно они нас вдохновляют, — поделилась Анастасия Шиловец.

На встрече также присутствовал Якоб Торрильд Хансен — датский дипломат, бывший военный и экс-руководитель Офиса Посольства Дании в Николаеве. На протяжении всего мероприятия он общался с участниками и охотно отвечал на их вопросы.

На стенах Украинско-датского молодежного дома проходит выставка работ учениц Детской художественной школы «Город моей надежды», посвященная архитектурным жемчужинам и атмосфере родного города.

Напомним, 12 сентября в Николаевском академическом художественном драматическом театре открылась персональная выставка члена Национального союза художников Украины Леонида Ященко «Николаев — город героев». Выставка посвящена Дню города.

Кроме того, в Николаеве прошла фотовыставка, посвящённая женщинам, работающим в сфере гуманитарного разминирования. Героинями экспозиции стали саперы-женщины, которые до начала работы в этой сфере имели разные профессии — от бухгалтера и дизайнера до ветеринарной медсестры.

Также «НикВести» писали о том, как Николаев отпраздновал День города. В этом году праздничные мероприятия начались с почтения памяти защитников и защитниц Украины, а в течение дня в городе провели награждение, погасили марку, посвященную юбилею зоопарка, и поздравили молодоженов.