В Первомайском районе поджигатель стерни заплатил всего ₴3 тыс. штрафа

В Первомайском районе мужчину, который сжигал стерню и остатки урожая, оштрафовали на 3060 гривен.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

Выжженное поле. Фото: Госэкоинспекция Выжженное поле. Фото: Госэкоинспекция

Факт сжигания инспекторы зафиксировали во время патрулирования. Поджигателя нашли и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 77-1 КоАП. Штраф он уже полностью уплатил в государственный бюджет.

В Госэкоинспекции напомнили, что сжигание сухой растительности наносит вред почве, может привести к масштабным пожарам и является нарушением закона.

Напомним, что в Николаевской области с начала 2026 года произошло более 1,6 тысячи пожаров в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области достигла почти двух тысяч гектаров.