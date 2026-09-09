 В Первомайском районе поджигатель стерни заплатил всего ₴3 тыс. штрафа

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Главная Новости Экология 22:27, 09 сентября, 2026

В Первомайском районе поджигатель стерни заплатил всего ₴3 тыс. штрафа

В Первомайском районе мужчину, который сжигал стерню и остатки урожая, оштрафовали на 3060 гривен.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

Випалене поле. Фото: ДержекоінспекціяВыжженное поле. Фото: Госэкоинспекция
Випалене поле. Фото: ДержекоінспекціяВыжженное поле. Фото: Госэкоинспекция

Факт сжигания инспекторы зафиксировали во время патрулирования. Поджигателя нашли и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 77-1 КоАП. Штраф он уже полностью уплатил в государственный бюджет.

В Госэкоинспекции напомнили, что сжигание сухой растительности наносит вред почве, может привести к масштабным пожарам и является нарушением закона.

Напомним, что в Николаевской области с начала 2026 года произошло более 1,6 тысячи пожаров в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области достигла почти двух тысяч гектаров.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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