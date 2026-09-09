В Первомайском районе поджигатель стерни заплатил всего ₴3 тыс. штрафа
-
- Светлана ИванченкоКорреспондент
-
-
В Первомайском районе мужчину, который сжигал стерню и остатки урожая, оштрафовали на 3060 гривен.
Об этом сообщили в Госэкоинспекции.
Факт сжигания инспекторы зафиксировали во время патрулирования. Поджигателя нашли и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 77-1 КоАП. Штраф он уже полностью уплатил в государственный бюджет.
В Госэкоинспекции напомнили, что сжигание сухой растительности наносит вред почве, может привести к масштабным пожарам и является нарушением закона.
Напомним, что в Николаевской области с начала 2026 года произошло более 1,6 тысячи пожаров в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области достигла почти двух тысяч гектаров.
Последние новости про: Экология
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести