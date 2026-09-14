В Березанском лимане выявлен незаконный вылов рыбы: ущерб составил более ₴339 тыс.

На Березанском лимане мужчина незаконно выловил рыбу на сумму свыше ₴339 тыс. Фото: Госэкоинспекция

На Березанском лимане вблизи села Черноморка Николаевского района выявили незаконный вылов рыбы. Ущерб оценили в более чем 339 тысяч гривен.

Нарушение выявили 11 сентября, сообщили в Государственной экологической инспекции.

В ходе обследования инспекторы обнаружили мужчину, который ловил рыбу запрещенной месиновой сетью. В ней находились 170 особей кефали вида «Сингіль» и 15 молодых судаков.

За незаконный вылов инспекторы начислили ущерб в размере более 339 тысяч гривен.

На нарушителя составили соответствующие материалы и направили их в суд.

На Березанском лимане мужчина незаконно выловил рыбу на сумму свыше ₴339 тыс. Фото: Госэкоинспекция

Напомним, что на пруду возле Баштанки инспекторы задержали мужчину, который ловил рыбу четырьмя запрещёнными сетями.