 В Березанском лимане выявлен незаконный вылов рыбы: ущерб составил более ₴339 тыс.

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Главная Новости Экология 13:38, 14 сентября, 2026

В Березанском лимане выявлен незаконный вылов рыбы: ущерб составил более ₴339 тыс.

На Березанському лимані чоловік незаконно виловив рибу на понад ₴339 тис. Фото: ДержекоінспекціяНа Березанском лимане мужчина незаконно выловил рыбу на сумму свыше ₴339 тыс. Фото: Госэкоинспекция

На Березанском лимане вблизи села Черноморка Николаевского района выявили незаконный вылов рыбы. Ущерб оценили в более чем 339 тысяч гривен.

Нарушение выявили 11 сентября, сообщили в Государственной экологической инспекции.

В ходе обследования инспекторы обнаружили мужчину, который ловил рыбу запрещенной месиновой сетью. В ней находились 170 особей кефали вида «Сингіль» и 15 молодых судаков.

За незаконный вылов инспекторы начислили ущерб в размере более 339 тысяч гривен.

На нарушителя составили соответствующие материалы и направили их в суд.

На Березанському лимані чоловік незаконно виловив рибу на понад ₴339 тис. Фото: ДержекоінспекціяНа Березанском лимане мужчина незаконно выловил рыбу на сумму свыше ₴339 тыс. Фото: Госэкоинспекция

Напомним, что на пруду возле Баштанки инспекторы задержали мужчину, который ловил рыбу четырьмя запрещёнными сетями.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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