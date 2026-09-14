В Березанском лимане выявлен незаконный вылов рыбы: ущерб составил более ₴339 тыс.
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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На Березанском лимане вблизи села Черноморка Николаевского района выявили незаконный вылов рыбы. Ущерб оценили в более чем 339 тысяч гривен.
Нарушение выявили 11 сентября, сообщили в Государственной экологической инспекции.
В ходе обследования инспекторы обнаружили мужчину, который ловил рыбу запрещенной месиновой сетью. В ней находились 170 особей кефали вида «Сингіль» и 15 молодых судаков.
За незаконный вылов инспекторы начислили ущерб в размере более 339 тысяч гривен.
На нарушителя составили соответствующие материалы и направили их в суд.
Напомним, что на пруду возле Баштанки инспекторы задержали мужчину, который ловил рыбу четырьмя запрещёнными сетями.
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