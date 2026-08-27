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Главная Новости Инциденты 10:01, 27 августа, 2026

В Николаеве во время пожара в доме пострадал мужчина

Наслідки пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСПоследствия пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Николаевской области за прошедшие сутки и в ночь на 27 августа спасатели зафиксировали девять пожаров. В одном из них пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

В Николаеве загорелась комната частного дома. Во время пожара 69-летний мужчина получил ожоги. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался. Спасатели потушили огонь на площади 10 квадратных метров.

По словам пожарных, несмотря на более прохладную погоду и дожди, большинство других пожаров вновь возникли на открытых территориях. Горели сухая трава, пожнивные остатки, хвойный подстил и лесополосы. Часть возгораний произошла также вблизи частных домов.

Напомним, что в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области достигла 1 824 гектаров.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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