 В Николаевской области в этом году утонули 18 человек, в том числе двое детей

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Главная Новости Инциденты 13:03, 03 сентября, 2026

В Николаевской области в этом году утонули 18 человек, в том числе двое детей

Водолаз шукає людину під водою. Фото: ДСНСВодолаз ищет человека под водой. Фото: ГСЧС

С начала года на водоемах Николаевской области произошло 23 случая, в результате которых погибли 18 человек.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Среди погибших — двое детей. В то же время спасателям удалось спасти 11 человек, в том числе двух детей.

Накануне трагедия произошла в Николаеве, в микрорайоне Намыв. В районе пирса в воде погиб подросток. В этом году это уже вторая гибель ребенка в этом месте.

Следует отметить, что в Николаеве продолжает действовать запрет на купание в реках и отдых у воды, введенный еще в 2022 году.

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Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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