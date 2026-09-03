В Баштанке планируют установить скамейки в честь пропавших без вести и пленных защитников

Баштанка Николаевской области. Фото «НикВести»

В Баштанке Николаевской области планируют установить скамейки в честь украинских защитников, пропавших без вести или находящихся в российском плену. На закупку десяти штук выделено 208 тысяч гривен.

Об этом пишет «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

Речь идет о десяти кованых скамейках со спинками в форме сердца. Их установят в городе, однако конкретные места в тендерной документации пока не указаны.

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Каркас скамейки изготовят из стали, а сиденье и часть спинки — из ясеня. Металл окрасят в черный или графитовый цвет с бронзовыми элементами.

Верхняя часть скамейки будет иметь форму большого сердца с декоративными коваными элементами. Деревянные части должны быть покрыты лаком, чтобы защитить их от дождя и снега.

Подрядчик должен будет установить скамейки до 30 октября 2026 года.

Напомним, в Баштанке открыли Аллею Героев украинских защитников, погибших, отстаивая суверенитет государства.