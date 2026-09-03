В Баштанке планируют установить скамейки в честь пропавших без вести и пленных защитников
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- Юлия БойченкоРепортер
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В Баштанке Николаевской области планируют установить скамейки в честь украинских защитников, пропавших без вести или находящихся в российском плену. На закупку десяти штук выделено 208 тысяч гривен.
Об этом пишет «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.
Речь идет о десяти кованых скамейках со спинками в форме сердца. Их установят в городе, однако конкретные места в тендерной документации пока не указаны.
Каркас скамейки изготовят из стали, а сиденье и часть спинки — из ясеня. Металл окрасят в черный или графитовый цвет с бронзовыми элементами.
Верхняя часть скамейки будет иметь форму большого сердца с декоративными коваными элементами. Деревянные части должны быть покрыты лаком, чтобы защитить их от дождя и снега.
Подрядчик должен будет установить скамейки до 30 октября 2026 года.
Напомним, в Баштанке открыли Аллею Героев украинских защитников, погибших, отстаивая суверенитет государства.
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