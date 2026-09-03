 В Баштанке планируют установить скамейки в честь пропавших без вести и пленных защитников

  • четверг

    3 сентября, 2026

  • 26.1°
    Пасмурно

    Николаев

  • 3 сентября , 2026 четверг

  • Николаев • 26.1° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 14:00, 03 сентября, 2026

В Баштанке планируют установить скамейки в честь пропавших без вести и пленных защитников

Баштанка Миколаївської області. Фото «НикВести»Баштанка Николаевской области. Фото «НикВести»

В Баштанке Николаевской области планируют установить скамейки в честь украинских защитников, пропавших без вести или находящихся в российском плену. На закупку десяти штук выделено 208 тысяч гривен.

Об этом пишет «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

Речь идет о десяти кованых скамейках со спинками в форме сердца. Их установят в городе, однако конкретные места в тендерной документации пока не указаны.

Реклама

Каркас скамейки изготовят из стали, а сиденье и часть спинки — из ясеня. Металл окрасят в черный или графитовый цвет с бронзовыми элементами.

Верхняя часть скамейки будет иметь форму большого сердца с декоративными коваными элементами. Деревянные части должны быть покрыты лаком, чтобы защитить их от дождя и снега.

Подрядчик должен будет установить скамейки до 30 октября 2026 года.

Напомним, в Баштанке открыли Аллею Героев украинских защитников, погибших, отстаивая суверенитет государства.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

Последние новости про: Баштанка

В Николаевской области в деревне мужчина обнаружил взрывное устройство и пытался подключить его к аккумулятору
В Баштанском районе временно отключат газоснабжение из-за ремонта сетей
Более ₴500 тыс. за продукты, которые не поставлялись детям: в Николаевской области объявили о предъявлении подозрений
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве ищут подрядчика, который почти за ₴9 млн отремонтирует проезды на Океановской

Юлия Лукьяненко
новости
Национальный парк «Белобережье Святослава» просит отдать ему более 43 га земли в Коблевской громаде

Алена Коханчук
новости
Николаевская область получит более ₴751 млн субвенции на защиту критически важной инфраструктуры

Алина Квитко
новости
В Коблево планируют создать мемориальную площадь в честь Томаса Кобле

Алена Коханчук
новости
На полках супермаркетов в Николаеве наблюдается дефицит отдельных товаров: некоторые почти пусты

Алиса Меликадамян
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Баштанка

Более ₴500 тыс. за продукты, которые не поставлялись детям: в Николаевской области объявили о предъявлении подозрений
В Баштанском районе временно отключат газоснабжение из-за ремонта сетей
В Николаевской области в деревне мужчина обнаружил взрывное устройство и пытался подключить его к аккумулятору

Николаевской области выделят более ₴751 млн субвенции на защиту критически важной инфраструктуры

«У них такая ситуация уже много лет», — Сухомлин говорит, что эта зима для Николаева не будет сложнее, чем прошлая

3 часа назад

В Коблево планируют создать мемориальную площадь в честь Томаса Кобле

Главное сегодня