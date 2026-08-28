Николаевские депутаты не поддержали законопроект о кворуме советов: АМУ увидела в этом риск для мэров

Депутаты городского совета Николаева отложили рассмотрение обращения по законопроекту о полномочиях местных советов в условиях войны. Фото: НикВести

Депутаты Николаевского горсовета не поддержали обращение в Верховную Раду по законопроекту №14405, который призван решить проблему кворума местных советов во время военного положения. В то же время Ассоциация городов Украины предупреждает: документ содержит норму, которая может упростить досрочное прекращение полномочий городских голов.

Проект обращения рассмотрели после письма Всеукраинской ассоциации общин. Она предложила городским советам поддержать законопроект №14405 и обратиться к Верховной Раде и народным депутатам, избранным от соответствующих областей, пишут «НикВести».

Как пояснила во время заседания комиссии по вопросам законности и гласности представительница аппарата совета Екатерина Дубенко, письмо ассоциации направили депутатам Николаевского горсовета для получения предложений и замечаний. Однако их не поступило, поэтому проект обращения подготовили в предложенной редакции.

Законопроект №14405 касается ситуаций, когда местный совет из-за досрочного прекращения полномочий части депутатов теряет возможность принимать решения. Например, когда депутаты могут быть мобилизованы, проходить военную службу или по другим причинам прекращать свои полномочия. В результате совет может остаться без необходимого количества голосов для работы.

В ходе обсуждения председатель комиссии по вопросам гласности, депутат горсовета Елена Киселева заявила, что не будет поддерживать проект обращения. По её словам, проблема с количеством депутатов в местных советах действительно существует, однако решать её путем изменения правил работы совета нужно осторожно. Она считает, что законодательство уже предусматривает механизмы на случай, когда местный совет не может осуществлять свои полномочия, в частности из-за создания военной администрации.

— Там, где совет не имеет возможности осуществлять полномочия, по закону создается военная администрация с полной ответственностью и передачей полномочий исполнительным органам, — отметила председатель комиссии.

Депутат Артем Илюк обратил внимание на ситуацию непосредственно в Николаевском городском совете. По его словам, из 54 депутатов на данный момент осталось 51 — трое прекратили свои полномочия. При этом часть действующих депутатов сегодня проходит военную службу.

Артем Ильюк заявил, что не считает правильным лишать таких депутатов их статуса только из-за того, что они физически не могут участвовать в заседаниях совета.

— Как я могу, если я даже не знаю, где сейчас человек воюет, как он себя чувствует, просто по сути исключить его из этого процесса, — сказал депутат.

Также депутаты обратили внимание на проблему замещения тех, кто уже утратил свои полномочия. По словам Елены Киселевой, этот процесс в Николаеве затруднен из-за проблем с работой соответствующей избирательной комиссии.

Таким образом, по мнению депутатов, вместо того, чтобы просто менять правила кворума, необходимо обеспечить работу механизмов, позволяющих замещать выбывших депутатов.

Во время пленарного заседания сессии Николаевского горсовета 27 августа секретарь городского совета Дмитрий Фалько отметил, что при рассмотрении в комиссии документ не получил единодушной поддержки. Поэтому он предложил включить в обращение отдельное положение о защите прав депутатов, которые были мобилизованы или заключили контракт на военную службу.

Александр Сенкевич поддержал эту позицию, подчеркнув, что действующие депутаты, проходящие военную службу, не должны автоматически терять свои права.

В результате городской голова предложил не голосовать за обращение в нынешней редакции, а доработать его и повторно вынести на рассмотрение следующего пленарного заседания.

АМУ: упрощать отстранение мэров нельзя

В то же время Ассоциация городов Украины обратила внимание на еще одну норму законопроекта №14405 — о досрочном прекращении полномочий сельского, поселкового и городского головы.

В АМУ выступают против снижения количества голосов депутатов, необходимых для принятия такого решения, считая это риском для стабильности местного самоуправления. В Ассоциации отмечают, что в настоящее время 321 муниципалитет работает без законно избранного главы, поэтому упрощение процедуры может усугубить проблемы с управлением общинами.

АМУ предлагает вместо этого предусмотреть механизм, при котором в случае проблем с полномочиями совета соответствующие полномочия могут осуществлять исполнительный комитет и/или глава общины.