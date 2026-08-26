Между Одесской и Николаевской областями ведется ремонт дороги. Фото: Агентство восстановления

На трассе Р-75, соединяющей Одесскую и Николаевскую области, обновили 70 тысяч квадратных метров дороги.

Об этом сообщили в Агентстве восстановления.

Работы проводятся на трассе Р-75 «Контрольно-пропускной пункт «Тымково» — Балта — Первомайск — Домановка — Александровка». Дорожники ремонтируют покрытие большими участками, устраняя просадки, выбоины и другие повреждения.

Между Одесской и Николаевской областями ремонтируют дорогу. Фото: Агентство восстановления Между Одесской и Николаевской областями ремонтируют дорогу. Фото: Агентство восстановления

Между Одесской и Николаевской областями ремонтируют дорогу. Фото: Агентство восстановления Между Одесской и Николаевской областями ремонтируют дорогу. Фото: Агентство восстановления

Сначала снимают изношенный слой асфальта, затем укрепляют основу дороги и укладывают новый асфальтобетон.

После ремонта покрытия планируется привести в порядок обочины, очистить водоотводные канавы, нанести разметку и установить новые дорожные знаки.

Отмечается, что трасса Р-75 проходит через Одесскую и Николаевскую области и соединяет Балту, Первомайск, Доманевку и Александровку. Ею пользуются как местные жители, так и грузовой и пассажирский транспорт.

Между Одесской и Николаевской областями ремонтируют дорогу. Фото: Агентство восстановления Между Одесской и Николаевской областями ремонтируют дорогу. Фото: Агентство восстановления

Напомним, что Николаевская область получит 285,5 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета. Средства будут направлены на текущий ремонт и содержание поврежденных дорог местного значения.