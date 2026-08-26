Экологи напомнили, что сжигание стерни и сухой травы может обойтись в ₴30 тыс.
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В жару сухая трава и стерня могут воспламениться от малейшей искры и быстро превратить небольшое возгорание в масштабный пожар. За умышленное выжигание растительности нарушителям грозят многотысячные штрафы, а во время военного положения — ещё и уголовная ответственность.
Об этом напомнили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
За самовольное выжигание сухостоя штраф составляет:
- для граждан — от трёх до более шести гривен;
- на территориях природно-заповедного фонда — до 12 тысяч гривен;
- для должностных лиц — от 15 тысяч гривен до более 21 тысячи гривен;
- на территориях природно-заповедного фонда — более 30 тысяч гривен.
Экологи советуют не сжигать, а измельчить и заделать в землю сухую растительность. Это безопаснее для окружающей среды и в то же время помогает обогатить почву.
В инспекции также отмечают, что во время военного положения умышленный поджог может иметь признаки диверсии и повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки спасатели зарегистрировали 45 пожаров. Большинство возгораний произошло на открытых территориях, где горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор.
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