 Экологи напомнили, что сжигание стерни и сухой травы может обойтись в ₴30 тыс.

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Главная Новости Общество 20:49, 26 августа, 2026

Экологи напомнили, что сжигание стерни и сухой травы может обойтись в ₴30 тыс.

Рятувальник ліквідує пожежу. Архівне фото: ДСНССпасатель тушит пожар. Архивное фото: ГСЧС

В жару сухая трава и стерня могут воспламениться от малейшей искры и быстро превратить небольшое возгорание в масштабный пожар. За умышленное выжигание растительности нарушителям грозят многотысячные штрафы, а во время военного положения — ещё и уголовная ответственность.

Об этом напомнили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

За самовольное выжигание сухостоя штраф составляет:

  • для граждан — от трёх до более шести гривен;
  • на территориях природно-заповедного фонда — до 12 тысяч гривен;
  • для должностных лиц — от 15 тысяч гривен до более 21 тысячи гривен;
  • на территориях природно-заповедного фонда — более 30 тысяч гривен.

Экологи советуют не сжигать, а измельчить и заделать в землю сухую растительность. Это безопаснее для окружающей среды и в то же время помогает обогатить почву.

В инспекции также отмечают, что во время военного положения умышленный поджог может иметь признаки диверсии и повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки спасатели зарегистрировали 45 пожаров. Большинство возгораний произошло на открытых территориях, где горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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