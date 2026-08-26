Экологи напомнили, что сжигание стерни и сухой травы может обойтись в ₴30 тыс.

Спасатель тушит пожар. Архивное фото: ГСЧС

В жару сухая трава и стерня могут воспламениться от малейшей искры и быстро превратить небольшое возгорание в масштабный пожар. За умышленное выжигание растительности нарушителям грозят многотысячные штрафы, а во время военного положения — ещё и уголовная ответственность.

Об этом напомнили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

За самовольное выжигание сухостоя штраф составляет:

для граждан — от трёх до более шести гривен;

на территориях природно-заповедного фонда — до 12 тысяч гривен;

для должностных лиц — от 15 тысяч гривен до более 21 тысячи гривен;

на территориях природно-заповедного фонда — более 30 тысяч гривен.

Экологи советуют не сжигать, а измельчить и заделать в землю сухую растительность. Это безопаснее для окружающей среды и в то же время помогает обогатить почву.

В инспекции также отмечают, что во время военного положения умышленный поджог может иметь признаки диверсии и повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки спасатели зарегистрировали 45 пожаров. Большинство возгораний произошло на открытых территориях, где горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор.