За сутки в Николаевской области произошло 45 пожаров, сгорело более 21 гектара
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В Николаевской области за сутки 24 и ночью 25 августа спасатели зарегистрировали 45 пожаров. Большинство возгораний произошло на открытых территориях, где горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Шесть пожаров возникли в жилом секторе. В Очакове горел балкон на втором этаже пятиэтажного дома.
В Николаеве по разным адресам загорелись неиспользуемый в настоящее время дом, сарай и квартира на четвёртом этаже девятиэтажного здания.
Еще два сарая горели в селах Секретарка и Кумары Первомайского района. Общая площадь пожаров за сутки превысила 21 гектар, что равно примерно 30 футбольным полям.
Один из пожаров произошел из-за неосторожного обращения с огнем в селе Доброжановка. Мужчина признал свою вину, после чего на него составили административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности. Ему придется заплатить штраф.
Влияние пожаров на природу
Во время пожаров в экосистемах гибнут не только растения, но и мелкие животные, птицы, насекомые и другие живые организмы. Часть из них не успевает спастись от огня или задыхается от дыма. Пожары также уничтожают места обитания животных и птиц, их гнезда и кладки. При этом восстановление выжженной территории может длиться годами.
Напомним, что 18 августа в Николаевской области произошло 65 пожаров, три из которых возникли в результате боевых действий, три — в жилом секторе и 59 — в экосистемах.
Всего в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области достигла 1 824 гектаров.
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