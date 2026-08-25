 За сутки в Николаевской области произошло 45 пожаров, сгорело более 21 гектара

  • вторник

    25 августа, 2026

  • 25.8°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 25 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 25.8° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 11:26, 25 августа, 2026

За сутки в Николаевской области произошло 45 пожаров, сгорело более 21 гектара

На Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНСВ Николаевской области выгорело 21 га территории. Фото: ГСЧС

В Николаевской области за сутки 24 и ночью 25 августа спасатели зарегистрировали 45 пожаров. Большинство возгораний произошло на открытых территориях, где горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Шесть пожаров возникли в жилом секторе. В Очакове горел балкон на втором этаже пятиэтажного дома.

Реклама

В Николаеве по разным адресам загорелись неиспользуемый в настоящее время дом, сарай и квартира на четвёртом этаже девятиэтажного здания.

Еще два сарая горели в селах Секретарка и Кумары Первомайского района. Общая площадь пожаров за сутки превысила 21 гектар, что равно примерно 30 футбольным полям.

Один из пожаров произошел из-за неосторожного обращения с огнем в селе Доброжановка. Мужчина признал свою вину, после чего на него составили административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности. Ему придется заплатить штраф.

На Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНСВ Николаевской области выгорело 21 га территории. Фото: ГСЧС
На Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНСВ Николаевской области выгорело 21 га территории. Фото: ГСЧС
На Миколаївщині вигоріло 21 га території. Фото: ДСНСВ Николаевской области выгорело 21 га территории. Фото: ГСЧС

Влияние пожаров на природу

Во время пожаров в экосистемах гибнут не только растения, но и мелкие животные, птицы, насекомые и другие живые организмы. Часть из них не успевает спастись от огня или задыхается от дыма. Пожары также уничтожают места обитания животных и птиц, их гнезда и кладки. При этом восстановление выжженной территории может длиться годами.

Напомним, что 18 августа в Николаевской области произошло 65 пожаров, три из которых возникли в результате боевых действий, три — в жилом секторе и 59 — в экосистемах.

Всего в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области достигла 1 824 гектаров.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

Последние новости про: Пожары

В Николаевской области за сутки произошло 24 пожара, горели леса
38 пожаров за сутки: в Николаевской области огонь охватил более 27 гектаров
Пожар в Дунайском заповеднике из-за падения обломков БПЛА: ущерб составляет ₴21,5 млн
Реклама
Читайте также:
новости
В полиции Николаевской области сообщили, сколько жалоб на наркотики в аптеках и разбросанные шприцы они проверили

Алена Коханчук
новости
Часть ул. 68 Десантников в Николаеве временно станет пешеходной

Юлия Лукьяненко
новости
Исполком Николаева снова рассмотрит тарифы на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

Юлия Лукьяненко
новости
«Двор превратился в смесь грязи и камней», — жители Николаева жалуются на состояние территории после работ водоканала

Дарина Мельничук
новости
Тариф на вывоз мусора в Южноукраинске планируют повысить

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Пожары

Пожар в Дунайском заповеднике из-за падения обломков БПЛА: ущерб составляет ₴21,5 млн
38 пожаров за сутки: в Николаевской области огонь охватил более 27 гектаров
В Николаевской области за сутки произошло 24 пожара, горели леса

С сентября 45 школ Николаева планируют работать в очном формате, ещё 12 — в дистанционном

В течение суток на Николаевскую область нанесли удары с помощью «Шахедов»

Николаев планирует более ₴900 млн публичных инвестиций на следующие три года: больше всего — на транспорт