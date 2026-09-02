В Николаеве из-за аварии отключили электричество в микрорайонах Лески и Намыв

Аварийное отключение электричества в Николаеве. Иллюстративное фото НикВести

В микрорайонах Лески и Намыв в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает АО «Николаевоблэнерго».

Специалисты уже ведут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Горожанам рекомендуют отключить электроприборы от розеток для предотвращения перепадов напряжения в сети.

Напомним, что в Николаевской области с 18:50 субботы, 29 августа, начали восстанавливать электроснабжение для потребителей, которые были обесточены из-за применения графиков почасовых отключений.