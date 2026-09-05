 Кишечная палочка в воде: в Николаеве провели проверку пляжей и рекреационных зон

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Главная Новости Общество 18:46, 05 сентября, 2026

Кишечная палочка в воде: в Николаеве провели проверку пляжей и рекреационных зон

Пляж на Намиві у Миколаєві. Фото: НикВестиПляж на Намыве в Николаеве. Фото: НикВести

В воде на пляже «Стрелка» и в Бугском лимане в Николаеве обнаружили кишечную палочку. На пляже «Чайка» дополнительно обнаружили энтерококки. Специалисты не рекомендуют купаться в этих местах.

О результатах последнего мониторинга сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Специалисты исследовали пробы воды, отобранные 31 августа в водоемах Николаевской области.

В частности, микробиологическим нормативам соответствует вода на пляже «Радуга» в Первомайске и на городском пляже в Новой Одессе.

Зато в Николаеве бактерии обнаружили:

  • в реке Ингул — на пляже «Стрелка»;
  • в Бугском лимане — на пляже «Чайка»;
  • в Бугском лимане — в рекреационной зоне «Намыв».

На «Чайке», помимо кишечной палочки, также обнаружили энтерококки. По заключению специалистов, такие результаты свидетельствуют о микробиологическом загрязнении воды и могут представлять риск для здоровья во время купания.

Отдельные отклонения по санитарно-химическим показателям также зафиксировали в воде на «Стрелке», городском пляже Южноукраинска, «Чайке», «Намыве» и в водоемах Тилигульского лимана.

В то же время холерного вибриона в исследованных пробах не обнаружили.

В Центре отметили, что продолжают еженедельный мониторинг качества воды на определенных пляжах и в рекреационных зонах области.

Напомним, этим летом пляжного сезона на побережье Черного моря в Николаевской области не было. Пляжи в Коблево и других прибрежных населенных пунктах остаются закрытыми из-за военных рисков. Вместо этого жителям области предлагали отдых у рек, лиманов и в природных парках.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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