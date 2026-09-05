Кишечная палочка в воде: в Николаеве провели проверку пляжей и рекреационных зон

Пляж на Намыве в Николаеве. Фото: НикВести

В воде на пляже «Стрелка» и в Бугском лимане в Николаеве обнаружили кишечную палочку. На пляже «Чайка» дополнительно обнаружили энтерококки. Специалисты не рекомендуют купаться в этих местах.

О результатах последнего мониторинга сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Специалисты исследовали пробы воды, отобранные 31 августа в водоемах Николаевской области.

В частности, микробиологическим нормативам соответствует вода на пляже «Радуга» в Первомайске и на городском пляже в Новой Одессе.

Зато в Николаеве бактерии обнаружили:

в реке Ингул — на пляже «Стрелка»;

в Бугском лимане — на пляже «Чайка»;

в Бугском лимане — в рекреационной зоне «Намыв».

На «Чайке», помимо кишечной палочки, также обнаружили энтерококки. По заключению специалистов, такие результаты свидетельствуют о микробиологическом загрязнении воды и могут представлять риск для здоровья во время купания.

Отдельные отклонения по санитарно-химическим показателям также зафиксировали в воде на «Стрелке», городском пляже Южноукраинска, «Чайке», «Намыве» и в водоемах Тилигульского лимана.

В то же время холерного вибриона в исследованных пробах не обнаружили.

В Центре отметили, что продолжают еженедельный мониторинг качества воды на определенных пляжах и в рекреационных зонах области.

Напомним, этим летом пляжного сезона на побережье Черного моря в Николаевской области не было. Пляжи в Коблево и других прибрежных населенных пунктах остаются закрытыми из-за военных рисков. Вместо этого жителям области предлагали отдых у рек, лиманов и в природных парках.