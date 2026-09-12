«Город, от которого никуда не деться — он внутри тебя», — народный депутат Копытин поздравил Николаев с праздником
- Пресс-релиз
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- Пресслужба народного депутата Ігоря Копитіна
Народный депутат Украины Игорь Копытин поздравил Николаев с Днем города, рассказав о своей личной связи с Николаевом.
Об этом он написал на своей странице в Telegram.
Он отметил, что для него город никогда не был просто избирательным округом, ведь с Николаевом связана его семья. Здесь родилась его жена, живет мама, а также началась значительная часть семейной истории.
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— Есть города, которые можно любить издалека. А есть город, от которого никуда не уйти — он внутри тебя. Для меня этот город никогда не был просто топонимом. Ведь моя семья знает его не только таким, каким его видят сегодня. Мы помним его другим. И я верю, что увидим, каким прекрасным он снова станет после войны, — написал Игорь Копытин.
По его словам, семья помнит Николаев не только таким, каким он является сегодня, но и верит, что после окончания войны город снова станет таким, каким его хочется видеть.
Игорь Копытин пожелал Николаеву восстановления и развития — чтобы сюда возвращались люди, молодежь хотела оставаться, создавать семьи и бизнес и строить свое будущее.
— Городом, в котором снова строят большие планы. Куда возвращаются. Где молодежь захочет растить детей, создавать бизнес, учиться, влюбляться и оставаться. Ведь лучшее, что может случиться с родным городом, — это когда следующее поколение тоже захочет назвать его своим. «С Днём города, мой Николаев», — поздравил народный депутат.
Напомним, что в субботу, 12 сентября, Николаев отмечает День города. По случаю праздника городской голова Александр Сенкевич поздравил николаевцев и пожелал городу победы, мира и возвращения защитников и защитниц домой.
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