 В мэрии не знают, когда доноры начнут демонтаж отеля «Николаев» и разрушенных домов

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Главная Новости Восстановление 19:13, 28 августа, 2026

В мэрии не знают, когда доноры начнут демонтаж отеля «Николаев» и разрушенных домов

Зруйнована будівля готелю «Миколаїв», фото: Костянтин і Влада ЛіберовиРазрушенное здание отеля «Николаев», фото: Константин и Влада Либеровы

В Николаеве пока не называют конкретную дату начала частичного демонтажа здания гостиницы «Николаев», а также двух поврежденных жилых домов на улицах Образцова, 1 и Логинова, 54 (Крылова) при поддержке Программы развития ООН (UNDP)

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Игорь Набатов 28 августа на пресс-конференции, пишут«НикВести».

По его словам, у города нет информации о стоимости демонтажа, поскольку работы финансирует и организует непосредственно UNDP через своего подрядчика. Николаевский городской совет лишь формирует заявки на объекты, требующие демонтажа.

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— Что касается стоимости, однозначно, сразу скажу, ни по одному объекту у нас не будет информации, даже если все демонтажные работы начнутся завтра, потому что это контракт фактически между ПРООН и их подрядчиком. Мы к этому никакого отношения не имеем. Мы просто подаем заявки на то, что нам нужно сделать, — пояснил Игорь Набатов.

В то же время конкретную дату начала работ чиновник также не назвал. По его словам, сроки запуска проекта в последнее время уже несколько раз переносили.

— Я не хочу называть конкретные сроки, потому что в последнее время их только и делают, что переносят, — сказал он.

Наиболее близким к началу работ на данный момент является дом по адресу Логинова, 54. По словам Набатова, этот объект был определен в качестве приоритетного как со стороны города, так и со стороны ПРООН.

Основная проблема на данный момент связана с подготовкой здания к демонтажу. ПРООН готова профинансировать непосредственно демонтажные работы, однако пока нет окончательного решения относительно финансирования подготовительных мероприятий.

Речь идет, в частности, об установке укрепительных балок и других конструкций, которые должны обеспечить устойчивость здания во время демонтажа верхней части.

— Они готовы профинансировать непосредственно работы по демонтажу, но нет четкого понимания относительно возможности профинансировать подготовительные работы для того, чтобы установить все балки, укрепительные конструкции, чтобы они начали разбирать сверху, а нижняя часть не должна разрушиться, пока они что-то делают сверху, — рассказал Игорь Набатов.

По его словам, город сейчас прорабатывает этот вопрос совместно с ПРООН и ожидает решения о финансировании подготовительных работ.

Напомним, в январе 2026 года в горсовете сообщали, что при поддержке ПРООН в Николаеве планируют частично демонтировать три повреждённых объекта: многоэтажное здание на улице Логинова, 54, здание гостиницы «Николаев» и жилой дом на улице Образцова, 1.

Что касается дома по адресу Логинова, 54, сначала планируется демонтировать поврежденный подъезд, после чего провести техническое обследование. В зависимости от результатов экспертизы будет определено, можно ли оставить часть конструкции или необходим полный демонтаж подъезда.

Читайте также статью «НикВести»:«Три месяца на пятиэтажку: как в Николаеве сносят разрушенные дома».

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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