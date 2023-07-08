Міжнародний валютний фонд очікує скорочення експорту зерна з України через невисокі врожаї й заміновані поля. За його оцінками, можливі перебої із «зерновою ініціативою», а також імпортні обмеження в ЄС на українські продукти загрожують країні втратою до 800 мільйонів доларів щомісяця.

Про це йдеться в оприлюдненому в п’ятницю документі МВФ за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України, передає Укрінформ.

«Подальші перебої в торгівлі вплинуть на зростання ВВП та експорт, залежно від їхнього масштабу й тривалості. Вже очікується, що обсяги експорту зерна скоротяться через зменшення запасів та зборів урожаю, але, за оцінками НБУ, припинення «зернового коридору» призведе до додаткових недоотриманих експортних надходжень у розмірі 290 млн дол. на місяць», — зазначено в документі.

При цьому, за даними МВФ, загальний експорт сільгосппродукції становив близько 2 млрд дол. на місяць з початку цього року і 2,3 млрд дол. на місяць у 2021 році.

За оцінкою МВФ, у разі подальших імпортних обмежень, введених окремими країнами ЄС, переорієнтація торгівлі буде ускладнена навіть за збереження можливості транзиту. Таким чином негативний вплив на експорт зернових та незернових продуктів становитиме близько 170 млн дол. щомісяця до середини вересня та зростатиме далі до 270 млн дол. на місяць — якщо обмеження продовжать свою дію, коли почне надходити новий врожай.

Крім того, існують ризики, пов’язані з необхідністю додаткових сховищ або транспортних потужностей, які знаходяться поза контролем України, зауважили у Фонді.

«Якщо заборони на імпорт буде подовжено, а зерновий коридор буде порушений, комплексний ефект із відповідними логістичними проблемами може призвести до того, що втрати перевищать 800 млн дол. на місяць», — заявили у Фонді.

Тому пріоритетом у найближчій перспективі є зміцнення та диверсифікація каналів торгівлі, тоді як довгострокове відновлення потребуватиме розв’язання проблеми розмінування сільгоспугідь.

Будь-які затяжні перебої в торгівлі стануть важким тягарем для аграріїв, зазначається в документі. Близько 90% із них зазнали втрат у 2022 році, хоча це й було компенсовано програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Натомість відновлення в найближчій перспективі малоймовірне через менші врожаї у 2022-2023 роках. Через це очікується, що обсяг експорту українського зерна скоротиться до 2024 року до 60% від довоєнного рівня.

У Мінагрополітики України у цьому зв’язку зазначили, що аграрії впораються з перебоями, скоротивши посівні площі ще на 20 — 30%. Крім того, прискориться перехід на інші культури, зокрема, ріпак, сою та соняшник. Натомість фермерам може знадобитися більше фінансової підтримки.

У цьому контексті МВФ привітав недавнє рішення ЄС відновити тимчасову лібералізацію торгівлі для України до червня 2024 року.

«Однак, з огляду на ризик надлишку пропозиції, який вплине на ціни виробників у сусідніх країнах, слід активізувати зусилля для зміцнення торговельних каналів», — підкреслили у Фонді.

У довгостроковій перспективі відновлення також залежатиме від трудомістких зусиль із розмінування, оскільки приблизно 2,5 мільйона гектарів сільськогосподарських угідь підлягають перевірці та очищенню.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість погодитися на створення підсанкційним Россельхозбанком дочірньої компанії,яка буде підключена до SWIFT. За даними джерел Financial Times, цей крок спрямований на захист угоди щодо чорноморського зерна, що дозволяє Україні експортувати продукти харчування на світові ринки.