Європейський Союз розглядає можливість погодитися на створення підсанкційним Россельхозбанком дочірньої компанії, яка буде підключена до SWIFT.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними джерел видання, цей крок спрямований на захист угоди щодо чорноморського зерна, що дозволяє Україні експортувати продукти харчування на світові ринки.

План Москви, запропонований у ході переговорів за посередництва ООН, дозволить підрозділу банку займатися платежами, пов'язаними з експортом зерна, повідомляє газета з посиланням на анонімні джерела.

Новому підрозділу буде дозволено використовувати глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яку було закрито для найбільших російських банків після вторгнення в Україну минулого року.

Крім відновлення доступу до SWIFT, Росія також домагається відновлення постачання сільгосптехніки та запчастин, зняття обмежень на страхування та перестрахування.

Будучи двома провідними світовими виробниками сільськогосподарської продукції, Росія та Україна є великими гравцями на ринках зернових та олійних культур, від пшениці та ячменю до ріпаку та соняшникової олії. Росія також домінує над ринком добрив.

Раніше повідомлялося, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

Нагадаємо, станом на 30 червня, Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.

Також повідомлялося, що 27 лютого 2022 року світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від системи банківських платежів SWIFT у рамках третього пакету санкцій проти Росії через її вторгнення до України.