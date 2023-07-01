Станом на 30 червня, Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.

Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков, пише Latifundist.

За його словами, для роботи по цьому напрямку військові мають отримати гарантії безпеки.

«Ключове питання, яке порушили наші військові, це те, що їм потрібно отримати гарантії щодо безпеки цього маршруту. Отримати ми їх можемо тільки від турецьких партнерів. Робота в цьому напрямку ще триває, тобто наразі крапка не поставлена», — сказав Юрій Васьков.

Він додав, що Миколаївський регіон відрізняється від Одеського тим, що Кінбурнська коса досі перебуває під окупацією. Під час перемовин щодо евакуації шести турецьких суден, Україна звернулася до Туреччини з проханням, щоб це було першим кроком щодо виходу інших заблокованих суден із Миколаївської області і Туреччина погодилась допомогти.

Раніше очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім розповів, що 29 суден, які перебувають у портах, готуються до виходу з місць перебування.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії».

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

На початку 2023 року голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.