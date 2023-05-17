Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії».

Про це він сказав у середу, 17 травня, в Анкарі, передає агентство Anadolu.

— Наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких суден із портів Миколаїв та Ольвія. Ми вдячні їм за це, — заявив президент Туреччини.

Загалом було ухвалено рішення про продовження зернової угоди ще на два місяці.

Турецький лідер подякував представникам РФ та України за підтримку ініціативи.

Реджеп Тайіп Ердоган нагадав, що завдяки зусиллям Анкари, конструктивності позицій РФ та України та вкладу ООН, стамбульська угода від 22 липня 2022 року щодо постачання агропродукції з чорноморських портів неодноразово продовжувалася.

За його словами, останній термін продовження операції наближався до кінця.

— Зусиллями Туреччини, а також за підтримки російських та українських друзів, «Чорноморська зернова угода» продовжена ще на два місяці, — зазначив Реджеп Тайіп Ердоган.

Політик підкреслив, що ця угода є життєвою значущою для безперебійності глобальних поставок продовольства, особливо нужденним країнам.

— Сподіваюся, що це рішення відповість інтересам усіх сторін. Ми продовжимо зусилля щодо виконання всіх умов домовленостей, а також зробимо кроки щодо її подальшого продовження, — сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

На початку 2023 року голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.