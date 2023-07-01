«Ми підтримуємо заяву Спільного Координаційного центру, що всі сторони угоди негайно мають забезпечити доступ суден для експорту продовольства, бо це створює продовольчу небезпеку для всього світового ринку. Тільки спільними зусиллями світ здатен припинити продовольчий шантаж росії. Ми закликаємо партнерів по Угоді і всі країни цивілізованого світу відстоювати своє право на їжу. Україна зі свого боку також буде відстоювати право на вільне торговельне судноплавство, яке зафіксовано в міжнародних конвенціях», - йдеться в заяві міністерства.