Миколаїв отримав потужні дизель-генератори для потреб об’єктів критичної інфраструктури міста.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Це 10 стаціонарних дизельних генераторів на загальну суму понад 5,16 мільйона гривень.

Обладнання придбане за кошти Фонду Говарда Баффетта та передано Миколаєву від БО «Благодійний фонд «Українська фундація» в межах проєкту Агентства США з міжнародного розвитку «Демократичне врядування у Східній Україні».

Нагадаємо, народ Казахстану передав Україні 41 потужний генератор для медичних закладів. Вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів і де їх потребують найбільше — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську.