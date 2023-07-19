Податковий борг з платежів зведеного бюджету підприємств в Миколаївській області у липні зменшився на 44,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Зазначається, що за липень 2023 року надходження в рахунок погашення податкового боргу з платежів зведеного бюджету склали 48,5 мільйона гривень, з них до державного бюджету – 22,1 мільйона гривень.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 53,8 тисячі гривень від продажу безхазяйного майна, ще 7,1 тисячі гривень надійшли до місцевого бюджету.

Крім того, за липень 49 юридичних осіб області мають податковий борг до зведеного бюджету у сумі понад 5 мільйонів гривень. Загальна сума боргу зазначених підприємств становить понад 1 мільярдів гривень. Найбільше заборгували перед бюджетом підприємства, які перебувають у процедурі банкрутства – 464,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів в України виступило з ініціативою стосовно формування Державного бюджету. Зокрема, надійшов лист на адресу обласних військових адміністрацій з вказівкою формувати доходи місцевих бюджетів без урахування податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових.

Однак надходження до місцевих бюджетів Миколаївщини від податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових вирішили зберегти, оскільки це чи не єдине джерело доходів під час війни в регіоні.

Раніше повідомлялось, що платники податків Миколаївської області перерахували до держбюджету понад 438,9 мільйона гривень військового збору – це на 26,8 % більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

До того ж повідомлялося, що протягом 11 місяців 2022 року доходи обласного бюджету Миколаївщини були виконані на 104,9% завдяки додатковому надходженню податків фізичних осіб.