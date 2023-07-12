За січень-червень 2023 року платники податків Миколаївської області перерахували до держбюджету понад 438,9 мільйона гривень військового збору – це на 26,8 % більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це 12 липня повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

За словами податківців, така позитивна динаміка надходжень військового збору до бюджету свідчить про високу відповідальність та сумлінність працедавців та інших податкових агентів, які зобов’язані утримувати та перераховувати з доходів фізичних осіб військовий збір до бюджету.

Крім того, зазначається, що питома вага військового збору у загальній сумі надходжень до державного бюджету становить майже 15 %.