За січень-червень 2023 року платники податків Миколаївської області перерахували до держбюджету понад 438,9 мільйона гривень військового збору – це на 26,8 % більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Про це 12 липня повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
За словами податківців, така позитивна динаміка надходжень військового збору до бюджету свідчить про високу відповідальність та сумлінність працедавців та інших податкових агентів, які зобов’язані утримувати та перераховувати з доходів фізичних осіб військовий збір до бюджету.
Крім того, зазначається, що питома вага військового збору у загальній сумі надходжень до державного бюджету становить майже 15 %.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів в України виступило з ініціативою стосовно формування Державного бюджету. Зокрема, надійшов лист на адресу обласних військових адміністрацій з вказівкою формувати доходи місцевих бюджетів без урахування податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових.
Однак надходження до місцевих бюджетів Миколаївщини від податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових вирішили зберегти, оскільки це чи не єдине джерело доходів під час війни в регіоні.
До того ж повідомлялося, що протягом 11 місяців 2022 року доходи обласного бюджету Миколаївщини були виконані на 104,9% завдяки додатковому надходженню податків фізичних осіб.
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За січень-червень 2023 року платники податків Миколаївської області перерахували до держбюджету понад 438,9 мільйона гривень військового збору – це на 26,8 % більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Про це 12 липня повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
За словами податківців, така позитивна динаміка надходжень військового збору до бюджету свідчить про високу відповідальність та сумлінність працедавців та інших податкових агентів, які зобов’язані утримувати та перераховувати з доходів фізичних осіб військовий збір до бюджету.
Крім того, зазначається, що питома вага військового збору у загальній сумі надходжень до державного бюджету становить майже 15 %.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів в України виступило з ініціативою стосовно формування Державного бюджету. Зокрема, надійшов лист на адресу обласних військових адміністрацій з вказівкою формувати доходи місцевих бюджетів без урахування податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових.
Однак надходження до місцевих бюджетів Миколаївщини від податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових вирішили зберегти, оскільки це чи не єдине джерело доходів під час війни в регіоні.
До того ж повідомлялося, що протягом 11 місяців 2022 року доходи обласного бюджету Миколаївщини були виконані на 104,9% завдяки додатковому надходженню податків фізичних осіб.