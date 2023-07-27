У Миколаєві до кінця цього року планують виділити з бюджету 256,5 мільйонів гривень на облаштування укриттів та бомбосховищ.

Про це стало відомо у середу, 26 липня, на засіданні депутатської комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів, пишуть НикВести».

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик зазначила, що до кінця 2023 року очікується перевиконання дохідної частини міського бюджету на 802 мільйона гривень. З них на укриття та бомбосховища планують направити 256 мільйонів 588 тисяч гривень. Проект рішення про перерозподіл видатків буде винесено на розгляд сесії 31 липня.

Віра Святелик повідомила, що передбачено 146 мільйонів 388 тисяч на облаштування укриттів будь-якого виду та розподілено між розпорядниками коштів:

Управління освіти Миколаївської міської ради отримає на ремонти в укриттях у закладах освіти 99 мільйонів 127 тисяч гривень.

Управління з питань культури планує витратити 1 мільйон 900 тисяч.

Управління у справах фізичної культури — 1 мільйон 50 тисяч гривень.

Управління капітального будівництва отримає 8 мільйонів 508 тисяч.

Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виділяють 20 мільйонів 110 тисяч на міські бомбосховища.

Крім того, за словами Віри Святелик, додатково в цьому рішенні передбачено на облаштування укриттів ще 110 мільйонів 200 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.

Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету вже виділили понад 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область мала отримати 102 мільйона гривень, однак натомість цих коштів не буде.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що в області навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у закладах середньої освіти до осені.

До цього повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Водночас під укриття переобладнають підвальні приміщення 38 миколаївських шкіл, але до початку нового навчального року запрацюють не всі.