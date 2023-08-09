Розпочався прийом заявок від підприємців Миколаєва на отримання гранту за програмою #EU4Business для мікробізнесу на суму до 4 тисяч євро.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

За отримані кошти можна придбати обладнання, зробити ремонт пошкоджених приміщень, закупити сировину та матеріали, виплатити заробітну, орендну плату та оплатити інші господарські витрати.

Програма #EU4Business фінансується Європейським Союзом і урядом Німеччини.

Тривалість конкурсу 14 днів. Детальну інформацію дізнатися за посиланням.

Подати заявку на грант можливо виключно через єдиний портал державних послуг Дія.

Головна мета грантової підтримки — відновлення діяльності мікропідприємців на територіях України, що найбільше постраждали від бойових дій та були деокуповані, а також посилити стійкість мікробізнесу в умовах війни з усіх інших регіонів України.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки пропонують скасувати 47% інструментів державного регулювання — дозволів, ліцензій, декларацій погоджень, — щоб суттєво розширити економічні свободи в Україні та стимулювати розвиток підприємництва.

Також повідомлялося, що релокований бізнес може отримати до 30 тисяч євро компенсації за переміщення потужностей у безпечні регіони.