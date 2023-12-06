БПЛА OWA

У Росії Росія займаються удосконаленням конструкцію БПЛА OWA . Також на заводах у Росії займаються виготовленням аналогічно зброї.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що РФ намагається вдосконалити конструкції БПЛА OWA на основі досвіду експлуатації.

«Наприкінці листопада 2023 року повідомлялося, що збитий БПЛА був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом. Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня сили протиповітряної оборони знищили 41 із 48 ударних дронів типу Shahed, якими російсько-окупаційні війська намагалися атакувати Україну.