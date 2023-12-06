У ніч проти 6 грудня сили протиповітряної оборони знищили 41 із 48 ударних дронів типу Shahed, якими російсько-окупаційні війська намагалися атакувати Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог запускав безпілотники з двох напрямків — мис Чауда (Крим) та Курська область РФ. Усього зафіксовано пуски 48 ударних дронів.

У результаті протиповітряного бою сили Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищили 41 «шахед».

До збиття залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук відзначив бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України — більшість збитих «шахедів» на їхньому рахунку.

Нагадаємо, що у ніч на 6 грудня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили сім ударних БпЛА «Shahed-131/136» та один розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».