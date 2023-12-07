В Україні вранці 7 грудня температура повітря знизилася, через що зросло споживання електрики та виник дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Сьогодні похолодання збільшило споживання. Це призвело до виникнення дефіциту в енергосистемі. З 11 до 19:00 для збалансування енергосистеми буде застосовано аварійну допомогу зі Словаччини, Румунії, Польщі», — йдеться у повідомленні.

Енергетики закликали українців ощадливо споживати електрику, оскільки в енергосистемі склалася важка ситуація. Споживання через похолодання перевищує прогноз на 2,7%.

«Це еквівалентно роботі 2 додаткових блоків теплових електростанцій. Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей. На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні», — пояснили в «Укренерго».

Нагадаємо, востаннє дефіцит електроенергії енергосистемі України було зафіксовано 22 листопада.

Зазначимо, що виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто.