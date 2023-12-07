Російський «Фонд боротьби з корупцією», заснований Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів в РФ кампанію «Росія без Путіна».

Про це йдеться в повідомленні ФБК в інстаграмі та на сайт кампанії.

«До виборів 100 днів. Ми закликаємо кожного з нас приєднатися до кампанії та використати цей час для агітації проти Путіна та його влади. А 17 березня, у день голосування, ми закликаємо всіх прийти на дільниці та проголосувати проти Володимира Путіна», — заявили у Фонді.

Вибори 2024 року на сайті кампанії називають «референдумом зі схвалення війни».

Автори кампанії закликають кожного росіянина протягом найближчих 100 днів переконати щонайменше 10 людей проголосувати проти Володимира Путіна.

На сайті вони опублікували інструкції для агітації проти диктатора.

Нагадаємо, що РФ на засіданні Ради 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року.