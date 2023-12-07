Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року.

Про це інформує російське видання «РИА Новости».

Спікер верхньої палати парламенту Валентина Матвієнко заявила, що цим рішенням «дається старт початку передвиборчої кампанії».

Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова, у свою чергу, заявила, що «вперше в історії нової росії вибори президента відбуватимуться в такій токсичній геополітичній атмосфері». Крім того, за її словами, РФ має багато проблем з організацією голосування за кордоном «через політику країн Заходу».

Як відомо, ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють висунутися на п’ятий термін чинному президенту Володимиру Путіну. Раніше він заявляв, що розповість про свої плани після офіційного призначення дати виборів.

Нагадаємо, раніше підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував скасувати вибори президента в Росії до кінця війни проти України.