В американському Лас-Вегасі 67-річний чоловік відкрив стрілянину в кампусі Університету Невади.

Внаслідок цього троє людей загинули, одну людину поранено, повідомляє CNN.

За даними видання, до правоохоронців звернулися співробітники вишу й повідомили, що на четвертому поверсі закладу почалася стрілянина. Зазначається, що у цей час біля будівлі кампусу зібралися студенти — вони їли та грали в ігри.

Перш ніж підозрюваного вдалося нейтралізувати, стрілянина розповсюдилася на кілька поверхів, кажуть у поліції. Внаслідок цього загинули троє людей, а одна отримала поранення. Її стан стабільний. Через деякий час, поліція повідомила, що підозрюваний мертвий.

За даними CNN, нападником був колишній професор, який раніше викладав у Джорджії та Північній Кароліні.

Нагадаємо, чоловік влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США. Загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей.