Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на капітальний ремонт мосту на автодорозі М13 «Кропивницький-Платонове» через річку Корабельну.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник планує відремонтувати ділянку протяжністю 920 метрів. На це Служба відновлення заклала 134 мільйони 733 тисячі 600 гривень.

У тендерній документації зазначено, що ремонт заплановано у звʼязку з обмежено придатним експлуатаційним станом мосту. На час робіт підрядник має розробити тимчасову систему руху та облаштувати тимчасову об’їзну дорогу, щоб уникнути ускладнення руху.

Серед робіт, які передбачені тендерною документацією, окрім ремонту дорожнього покриття, встановлення нової барʼєрної та перильної огорожі, тротуарних блоків, ремонт залізобетонних стінок мосту, підсилення опор, укріплення укосів та нанесення дорожньої розмітки.

Крім того, зазначені роботи потребують повалення трьох дерев різних порід.

Переможець тендеру має виконати капітальний ремонт мосту до 20 серпня 2024 року.

Нагадаємо, в серпні на Миколаївщині дорожники почали відбудовувати зруйнований міст через залізницю на дорозі Калинівка — Снігурівка.

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури зазначили, що загалом у Миколаївській області зруйновано 6 мостів. У 2023 році планують капітально відремонтувати два мости біля деокупованої Снігурівки на Миколаївщині. Вартість робіт складає 300 мільйонів 792 тисячі 500 гривень.