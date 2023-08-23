На Миколаївщині дорожники почали відбудовувати зруйнований міст через залізницю на дорозі Калинівка – Снігурівка.

Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що зараз проводяться підготовчі роботи з відбудови 45-метрового шляхопроводу. Пошкоджені конструкції демонтують та відновлять мостову споруду.

Відзначимо, що міст під Калинівкою, яка розташована у 12 кілометрах від Миколаєва, було підірвано 2 березня 2022 року під час чергової хвилі наступу росіян, аби перерізати їм підхід до міста. У момент підриву на мосту знаходився ворожий танк. Щоб відновити транспортне сполучення між громадами, тут влаштували тимчасовий проїзд через залізничну колію.

Зазначимо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (реформована САД, — прим.) у травні цього року провела тендер на капітальний ремонт мосту під селом Калинівка.

Вартість капремонту шляхопроводу становить 176 мільйонів 385 тисяч гривень (стартова ціна робіт була 220 мільйонів 478 тисяч 809 гривень). Переможцем тендеру стало ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА», що зареестроване у Вінницькій області.

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури зазначили, що загалом у Миколаївській області зруйновано 6 мостів. У 2023 році планують капітально відремонтувати два мости біля деокупованої Снігурівки на Миколаївщині. Вартість робіт складає 300 мільйонів 792 тисячі 500 гривень.

Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила торги на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.