На допомогу Збройним Силам України з бюджету Первомайського району Миколаївської області за час повномасштабної війни було виділено 46 мільйонів гривень.

Про це в ході брифінгу розповів начальник Первомайської РВА Сергій Саковський, повідомляють «НикВести».

За словами очільника РВА, наразі основними наповнювачами бюджету є саме сільськогосподарські підприємства.

— Деякі підприємства перейшли на простій, але їх невелика кількість, над цим ми працюємо. Основну частку приносить сільське господарство. Вилучення військового ПДФО до державного бюджету громада суттєво не відчує. В одній із громад Первомайського району військове ПДФО становило 43%. Це не суттєво, це повʼязано з тим, що довоєнний період буде дотація станом на кінець 2021 року, тому проблем великих не буде з наповненням і життєдіяльністю, — розповів Сергій Саковський.

Як відомо, близько було направлено близько 30 мільйонів гривень на різного роду потреби Збройних сил України від Баштанського району.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони близько 700 мільйонів гривень. Зокрема, за міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.