Видання Bihus.Info провело розслідування щодо діяльності Агентства з розшуку та менеджменту активів, де можливо відбуваються корупційні схеми керування арештованим дороговартісним майном. В розслідувані фігурує ексрадник очільниці АРМА Вадим Грона.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Агентство з розшуку та менеджменту активів очолює Олена Дума, але в будівлі постійно з’являється вже звільнений співробітник та роздає незаконні вказівки службовцям.

Зазначається, що підприємець Вадим Грона працював позаштатним радником голови АРМА Олени Думи з 7 липня по 3 жовтня 2023 року включно. З 4 жовтня він був звільнений, як зазначено в наказі, за власним бажанням. Проте після звільнення кожного дня продовжує ходити на роботу та користується службовою карткою для проходу.

Видання Bihus.Info підозрює, що Вадим Грона допомагає «керувати» арештованими активами.

Один із колишніх співробітників АРМА Владислав Романов розповів, що 5 жовтня 2023 року Вадим гроза покликав його на розмову та почав роздавати вказівки, що робити з арештованими активами «Моршинська».

«Подзвонив та сказав, що я Вадим Грона і я хотів би з вами зустрітися в робочій кімнаті управління менеджменту. Я там поруч був, підійшов зі своїми колегами. Я побачив, як Грона дає вказівки і обговорюють, що треба робити з активами «Моршинська». Почав командувати, що я маю вигадати, щоб мені надали доручення виїхати спільно зі співробітниками БЕБ (Бюро економічної безпеки, — прим.) та зафіксувати розкрадання на активі «Моршинська», — розповів Владислав Романов.

А коли Владислав Романов відмовився її виконувати і пішов, Вадим Грона наздогнав його на виході з агентства та вдарив. Подія потрапила на камери відеоспостереження в АРМА. Через місяць після інциденту Владислава Романова звільнили та звинуватили у купі порушень. Також звільнили іншого співробітника АРМА — Віталія Тесленка, який відзняв відео нападу з монітору охоронця в приміщенні АРМА.

Видання зазначає, що скоріш за все Вадим Грона 5 жовтня ще не був звільнений, а після інциденту документ підписали «заднім числом», тобто 4 жовтня. Наразі Вади Грона заступник голови антикорупційної ради АРМА. Він продовжує ходити в АРМА, як на роботу, хоча громадський антикорупціонер не повинен цього робити. Також він проводить відвідувачів у різні кабінети.

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