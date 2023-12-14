Бойовики «Талібану» в Афганістані удвічі збільшили закупівлі російського скрапленого газу (LPG) у період з січня по листопад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Формально Росія не визнала «Талібан» законною владою Афганістану, проте була однією з перших країн, які налагодили контакти та уклали ділові угоди із ним після його повернення до влади у 2021 році.

Галузеві дані свідчать, що поставки російського LPG в Афганістан залізницею в період із січня по листопад цього року становили понад 176 тисяч тонн. Це більш ніж удвічі більше за аналогічний період 2022 року. Половина обсягів палива була поставлена з Оренбурзького газопереробного заводу.

Минулого року Афганістан і Росія підписали угоду про постачання бензину, дизеля, газу та пшениці після запропонованої Москвою знижки на товари до середньосвітових цін.

Загальний експорт скрапленого газу з РФ до Центральної Азії за 11 місяців 2023 року також подвоївся до 309 100 тонн, пише агентство.

Російський експорт LPG не потрапив під західні санкції. Зазначається, що Росія переорієнтувала свої поставки газу з Європи до країн Середньої Азії на тлі триваючої війни проти України.

Основними російськими експортерами LPG є «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» та Орський НПЗ.

Нагадаємо, Євросоюз збільшив імпорт російського ядерного палива у 2023 році.