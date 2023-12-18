Фото: Денис Кривий та одна із його світлин Бузького Гарду

У Южноукраїнську організовують благодійну виставку робіт фотографа з Миколаївщини Дениса Кривого, який загинув під Бахмутом, рятуючи пораненого побратима.

Про це повідомляє «ЮжБуд.News».

Захід організовують на підтримку ЗСУ та в пам’ять фотографа, героя України. Благодійна акція світлин відбудеться 21 грудня у галереї «Гард» ПК «Енергетик». Початок презентації о 18 годині. Вхід: за донат на ЗСУ.

34-річний фотомитець-натураліст Денис Кривий з Первомайська на Миколаївщині добре відомий серед професійної спільноти.Денис Кривий був у сотні найкращих фотохудожників світу, фотографував українську природу. Світлини Дениса публікувалися в National Geographic, він тримав міжнародну премію FIAP. Денис Кривий займався пейзажним та репортажним фото, опанував анімалістику, аерофотографією.

Роботи Дениса Кривого на виставці у Кропивницькому.

Денис Кривий служив у лавах Сил спеціальних операцій (ССО), а до війни займався художньою фотографією. Він брав участь у фотовиставках у Києві, Івано-Франківську, Ужгороді, Житомирі, Рівному, Первомайську, Косові. Окремі роботи Дениса зберігаються в приватних колекціях у країнах Європи, Північної Америки та Азії.

Раніше така виставка фоторобіт з аукціоном відбулась у Миколаєві.

У межах виставки в Кропивницькому також пройде аукціон з продажу фоторобіт Дениса Кривого. Вторговані кошти будуть спрямовані на допомогу підрозділу ЗСУ, в якому він служив.

Фотовиставку та благодійний аукціон проводить дружина загиблого Галина Волгіна, яка є засновницею благодійного фонду «Сяо».

Нагадаємо, 31 серпня у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття меморіальної виставки фоторобіт Дениса Кривого. Експозиція має назву «Краса Бузького Гарду», адже саме цій локації фотохудожник присвятив найбільшу частину свого життя.