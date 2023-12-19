Миколаївська обласна рада внесла у свою програму дій на наступний рік капітальний ремонт будівлі дитячого садочку «Сонечко» в Очакові. Ці роботи оцінили у 14 мільйонів 880 тисяч гривень

Про це йдеться у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, яку ухвалили депутати на сесії обласної ради 14 грудня, пишуть «НикВести».

Кошти на ці роботи планують виділити з державного та обласного бюджетів. Відповідальним виконавцем робіт визначили Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА.

Варто зазначити, що Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік не передбачає обовʼякове відновлення або реконструкцію вказаних у ній обʼєктів. Наразі йдеться про плани обласної влади, оскільки для виконання робіт по переліченим у програмі обʼктам необхідно спочатку виділити кошти з бюджету області або інших джерел фінансування.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року «НикВести» побували в Очакові, де зокрема відвідали дитячий садочок «Сонечко», який на той час реконструювали за програмою «Велике будівництво».

Капітальний ремонт дитячого садка передбачав, зокрема ремонт внутрішніх приміщень, благоустрій території, встановлення паркану та альтанок, встановлення камер відеоспостереження, системи опалення, системи пожежної безпеки, встановлення ігрових майданчиків, а також реконструкцію басейну, який не працює останні 30 років. У травні 2022 року дитячий садок мали відкрити для відвідування, а повністю завершити роботи з об'єкту – вже до кінця року.