Кошти у розмірі 12,7 мільйона гривень на утримання комунального телеканалу «МАРТ» вирішили спрямувати на висвітлення діяльності міської ради Миколаєва.

Про це йшла мова під час засідання комісії міської ради з питань бюджету 22 грудня, передають «НикВести».

Як відомо, депутатам міської ради пропонують продовжити Міську цільову програму розвитку інформаційно-комунікативної сфери Миколаєва на 2020-2023 роки. Наступного року на неї передбачено понад 16 мільйонів гривень, з яких 12,7 мільйона гривень планувалось спрямувати на телекомпанію «МАРТ».

На бюджетній комісії директорка департаменту міського голови Катерина Сільман повідомила, що передбачені на «МАРТ» вирішили розповідилити на три інші пункти програми.

— Ми врахували рекомендації комісій і результат обговорення питання реорганізації телеканалу МАРТ. Тому в доопрацьованому рішенні ми виключили пункт, який передбачає реалізацію того проєкту рішення по телеканалу МАРТ і розподілили кошти фактично на три пункти, які у нас були до того у програмі. Це висвітлення діяльності міської ради, висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради та забезпечення трансляцій засідань міської ради, постійних комісій в телеефірі. Ми врахували усі рекомендації і надаємо вам програму, – повідомила Катерина Сільман.

Члени бюджетної комісії погодили це рішення та рекомендували сесії міської ради ухвалити його.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який є також депутатом міської ради від партії «Слуга народу», висловив думку, що міський комунальний телеканал необхідно утримувати за рахунок бюджету до кінця воєнного стану, а уже потім приймати рішення про його продаж або передати у колективну власність журналістів.

Зазначимо, що зараз телеканал фактично також утримується за рахунок міського та обласного бюджету, отримуючи кошти від виконавчих органів та інших комунальних підприємств міста за послуги з інформування населення.

За даними пошуково-аналітичної системи 007.org.ua, з початку 2023 року телеканал «МАРТ» отримав з бюджету Миколаєва та Миколаївської області, а також державного бюджету 5,5 мільйонів гривень за договорами на виготовлення сюжетів та розміщення інформації. Найбільше діяльність телеканалу профінансував Виконком Миколаївської міської ради, виділивши йому загалом 3,5 мільйони гривень.

Закон України «Про медіа» передбачає реформу комунальних телерадіокомпаній, які тепер трансформуються в публічні аудіовізуальні медіа. Реформа спрямована на те, щоб убезпечити компанії від впливу власника та сприяти їхній незалежності. Мета — щоб вони могли доносити локальну інформацію до своєї аудиторії та бути інструментом діалогу всередині громад.

В Україні вже пройшла реформа роздержавлення преси та створення Суспільного на базі державної телекомпанії. Однак комунальні телеканали та радіо не реформували. Вони перебувають у власності органів місцевого самоврядування, їх фінансують із місцевих бюджетів. Таких компаній, за інформацією регулятора, зареєстровано 138, працюють зараз 82 компанії, повідомляв Детектор Медіа у квітні цього року.

Закон передбачає чотири варіанти реформи комунальних телеканалів:

реорганізація в комунальне унітарне (некомерційне) підприємство,

вихід зі структури власності місцевої влади та передача його колективу,

приватизація,

припинення діяльності або анулювання ліцензії, якщо компанія не вдаватиметься до жодних змін.

Закон регулює питання публічних аудіовізуальних медіа у своєму розділі ІІІ. А також відводить пів року з моменту скасування воєнного стану на реформування комунальних телерадіоорганізацій, повідомляв Інститут масової інформації.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «МАРТ» Миколаївської міської ради звернулось з листом до мера Олександра Сєнкевича, у якому просить передбачити в бюджеті міста на фінансування телеканалу 12,7 мільйонів гривень у 2024 році. Підприємство зробило розрахунки з урахуванням можливого прийняття депутатами рішення про реформування «МАРТу» з комунального підприємства (КП) в комунальне некомерційне підприємство (КНП).

Пізніше це питання розглянула комісія з питань законності та гласності міської ради. Однак депутати не підтримали це рішення і рекомендували зняти з сесії цей проєкт рішення.

Депутатам Миколаївської міської ради пропонують на затвердження одразу два рішення:

19 грудня під час засідання планово-бюджетної комісії Миколаївської міської ради депутати понад годину дискутували на тему реформування комунального телеканалу «МАРТ» та зміну форми його фінансування, однак жодного рішення не ухвалили.