У Миколаєві пройшло нагородження спортсменів Федерації боксу Миколаївської області.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила віцепрезидент Федерації боксу в Миколаївській області Тетяна Домбровська.
На початку нагородження хвилиною мовчання було вшановано памʼять спортсменів, які віддали життя, захищаючи Україну від окупантів.
— Ми мотивуємо і підтримуємо усіх, хто прославляє наше місто. Тому у цей різдвяний ранок вирішили подякувати у теплій обстановці за досягнення боксерів, які весь рік працювали, — написала Тетяна Домбровська.
У 2023 році на Всесвітній літній Гімназіаді, яка проходила у місті Ріо Де Жанейро, Бразилія, перше місце виборов боксер з Миколаєва – Назар Ключко.
Перше місце у Чемпіонаті України посів Ельмір Набієв.
— Боксери і їх тренера, які здобули чимало результатів на всеукраїнській та міжнародній арені сьогодні отримали грошові премії, — повідомила вона.
Загалом за досягнення у спортивних змаганнях, сміливість, оптимізм, завзятість в досягненні мети, за волю до перемоги, зміцнення міжнародного авторитету України було нагороджено 21 спортсмена.
Віцепрезидент Федерації боксу в Миколаївській області Тетяна Домбровська подякувала спортсменам і побажала нових перемог в новому році.
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У Миколаєві пройшло нагородження спортсменів Федерації боксу Миколаївської області.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила віцепрезидент Федерації боксу в Миколаївській області Тетяна Домбровська.
На початку нагородження хвилиною мовчання було вшановано памʼять спортсменів, які віддали життя, захищаючи Україну від окупантів.
— Ми мотивуємо і підтримуємо усіх, хто прославляє наше місто. Тому у цей різдвяний ранок вирішили подякувати у теплій обстановці за досягнення боксерів, які весь рік працювали, — написала Тетяна Домбровська.
У 2023 році на Всесвітній літній Гімназіаді, яка проходила у місті Ріо Де Жанейро, Бразилія, перше місце виборов боксер з Миколаєва – Назар Ключко.
Перше місце у Чемпіонаті України посів Ельмір Набієв.
— Боксери і їх тренера, які здобули чимало результатів на всеукраїнській та міжнародній арені сьогодні отримали грошові премії, — повідомила вона.
Загалом за досягнення у спортивних змаганнях, сміливість, оптимізм, завзятість в досягненні мети, за волю до перемоги, зміцнення міжнародного авторитету України було нагороджено 21 спортсмена.
Віцепрезидент Федерації боксу в Миколаївській області Тетяна Домбровська подякувала спортсменам і побажала нових перемог в новому році.