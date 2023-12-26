У Миколаєві пройшло нагородження спортсменів Федерації боксу Миколаївської області.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила віцепрезидент Федерації боксу в Миколаївській області Тетяна Домбровська.

На початку нагородження хвилиною мовчання було вшановано памʼять спортсменів, які віддали життя, захищаючи Україну від окупантів.

— Ми мотивуємо і підтримуємо усіх, хто прославляє наше місто. Тому у цей різдвяний ранок вирішили подякувати у теплій обстановці за досягнення боксерів, які весь рік працювали, — написала Тетяна Домбровська.

У 2023 році на Всесвітній літній Гімназіаді, яка проходила у місті Ріо Де Жанейро, Бразилія, перше місце виборов боксер з Миколаєва – Назар Ключко.

Перше місце у Чемпіонаті України посів Ельмір Набієв.

— Боксери і їх тренера, які здобули чимало результатів на всеукраїнській та міжнародній арені сьогодні отримали грошові премії, — повідомила вона.

Загалом за досягнення у спортивних змаганнях, сміливість, оптимізм, завзятість в досягненні мети, за волю до перемоги, зміцнення міжнародного авторитету України було нагороджено 21 спортсмена.

Віцепрезидент Федерації боксу в Миколаївській області Тетяна Домбровська подякувала спортсменам і побажала нових перемог в новому році.