Міністерство оборони України виграло міжнародний спір з іноземним постачальником, у якого замовило екіпірування для українських захисників, а воно виявилося неякісним.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Ще на початку повномасштабного вторгнення Міноборони замовило у постачальника берці та бронежилети.
«Берці передали влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. А бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року, але також з порушенням. Вони не проходили балістичні випробування. Тому українське відомство не прийняло товар. Після цього Міноборони вимагало у постачальника повернути кошти за неякісний товар і заплатити штрафні санкції. Постачальник відмовився», — йдеться у повідомлення.
У зв’язку з цим юристи Міноборони подали позов до міжнародного арбітражу щоб повернути вартості непоставлених бронежилетів, штрафні санкції та відсотки річних.
«Арбітражний трибунал ухвалив рішення - задовольнити позов Міністерства оборони. Загальна сума задоволених вимог становить понад 27 мільйонів доларів США (що є еквівалентом більше одного мільярда гривень)», — додали у відомстві.
Відповідно до рішення арбітражу, відсотки річних продовжують нараховуватись на ціну непоставленого товару до моменту погашення заборгованості.
Нагадаємо, що упродовж листопада-грудня 2023 року у Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів НАТО, зокрема щодо ведення бойових дій та підготовки ВМС.
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Міністерство оборони України виграло міжнародний спір з іноземним постачальником, у якого замовило екіпірування для українських захисників, а воно виявилося неякісним.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Ще на початку повномасштабного вторгнення Міноборони замовило у постачальника берці та бронежилети.
«Берці передали влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. А бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року, але також з порушенням. Вони не проходили балістичні випробування. Тому українське відомство не прийняло товар. Після цього Міноборони вимагало у постачальника повернути кошти за неякісний товар і заплатити штрафні санкції. Постачальник відмовився», — йдеться у повідомлення.
У зв’язку з цим юристи Міноборони подали позов до міжнародного арбітражу щоб повернути вартості непоставлених бронежилетів, штрафні санкції та відсотки річних.
«Арбітражний трибунал ухвалив рішення - задовольнити позов Міністерства оборони. Загальна сума задоволених вимог становить понад 27 мільйонів доларів США (що є еквівалентом більше одного мільярда гривень)», — додали у відомстві.
Відповідно до рішення арбітражу, відсотки річних продовжують нараховуватись на ціну непоставленого товару до моменту погашення заборгованості.
Нагадаємо, що упродовж листопада-грудня 2023 року у Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів НАТО, зокрема щодо ведення бойових дій та підготовки ВМС.