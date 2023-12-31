Експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня становить близько 13 мільйонів тонн продукції, на початку грудня цей показник сягав 7 мільйонів тонн.
Про це повідомляє перший віцепремʼєр Олександр Кубраков у X (Twitter).
За інформацією віцепремʼєра, із серпня 2023 року, через українські порти було експортовано 13 мільйонів продукції 400 суднами у 24 різні країни світу.
Українські порти прийняли на завантаження 430 суден.
Нагадаємо, впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.
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Експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня становить близько 13 мільйонів тонн продукції, на початку грудня цей показник сягав 7 мільйонів тонн.
Про це повідомляє перший віцепремʼєр Олександр Кубраков у X (Twitter).
За інформацією віцепремʼєра, із серпня 2023 року, через українські порти було експортовано 13 мільйонів продукції 400 суднами у 24 різні країни світу.
Українські порти прийняли на завантаження 430 суден.
Нагадаємо, впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.