Експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня становить близько 13 мільйонів тонн продукції, на початку грудня цей показник сягав 7 мільйонів тонн.

Про це повідомляє перший віцепремʼєр Олександр Кубраков у X (Twitter).

За інформацією віцепремʼєра, із серпня 2023 року, через українські порти було експортовано 13 мільйонів продукції 400 суднами у 24 різні країни світу.

Українські порти прийняли на завантаження 430 суден.

Нагадаємо, впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.