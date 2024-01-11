На Одещині працівникові Білгород-Дністровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру. Його звинувачують у допомозі військовозобов’язаним чоловікам «відкосити» від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, за 2 тисячі доларів чоловік робив «клієнтам» документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тисячі доларів чоловіки могли ще й знятись із військового обліку.

Слідчі задокументували факт отримання співробітником військкомату семи тисяч доларів за зняття з військового обліку трьох чоловіків.

Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних серед інших посадовців. Також встановлюють тих, хто міг «скористатися послугами» підозрюваного. Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних в Одеській, Черкаській та Львівській областях.