На зоопарк з бюджету Миколаєва виділено 30 мільйонів гривень, ще близько 30 мільйонів гривень в них є на резервному рахунку.

Про це повідомив начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров, пишуть «НикВести».

За словами Юрія Любарова, першочергово зоопарк просив на 2024 рік виділити їм більше 60 мільйонів гривень. Минулого року зоопарку надавалася значна фінансова допомога з-за кордону, і ці кошти залишилися на рахунках закладу. Наразі він має резервні кошти у розмірі не менше 30 мільйонів гривень, які можуть бути використані в разі надзвичайних обставин.

— У 2022 році зоопарку була надана дуже велика допомога з закордону. І ці кошти зоопарк зберіг на своїх рахунках. І сьогодні, якщо не буде вистачати фінансування, завжди є запас. В цьому році ми за це не переживаємо. Десь ще є мінімум 30 мільйонів гривень резервних коштів є, які зоопарк зберіг з 2022 року і якщо буде щось не вистачати, ми сподіваємось звірі будуть з кормами. Так, дійсно, зоопарк у бюджетному запиті зазначив, що їм необхідно більше 60 мільйонів гривень на підтримку. Вони отримали у 2024 році 31 мільйон гривень — половину від необхідної суми, – сказав Юрій Любаров.

Нагадаємо, що Миколаївський зоопарк повідомив, що через недобросовісного постачальника, який виграв тендер на закупівлю кормів, голодують тварини.

Раніше ми писали, що Миколаївський зоопарк витратить понад 6 мільйонів гривень на корм тваринам на 2024 рік.

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